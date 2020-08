Wesela i osiemnastki jeszcze dozwolone. Wiceminister zdrowia: Na razie nie planujemy obostrzeń

Wiceminister pytany o możliwość wprowadzenia dodatkowych obostrzeń dotyczących przeprowadzania imprez okolicznościowych z powodu tego, że w wielu przypadkach stają się ogniskiem nowych zakażeń, odpowiedział, że resort na razie nad nimi nie pracuje.

Kraska: To trudna decyzja i będzie ona przemyślana

- W tej chwili bardzo szczegółowo analizujemy (sytuację związaną z imprezami rodzinnymi – PAP). Nie ma żadnych decyzji, czy będą jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę osób na weselach czy dużych imprezach rodzinnych – powiedział. Jednocześnie zauważył, że jest to trudna decyzja i będzie ona przemyślana, bo wiele osób planuje takie wydarzenia z wyprzedzeniem, ale – jak powtórzył – na razie takiej decyzji nie ma.

Ogniska wirusa: Powroty z wakacji i imprezy rodzinne

Kraska skomentował też aktualną sytuację dotyczącą nowych zakażeń. - To pojedyncze ogniska. Nie mamy żadnych dużych ognisk. W dalszym ciągu dominują powroty z wakacji, duże imprezy rodzinne. To są te rozproszone ogniska, gdzie mamy osoby zakażone koronawirusem – wyjaśnił. Przypomniał też o obowiązku zakrywania ust i nosa, przestrzeganiu higieny rąk i o zachowywaniu dystansu.

763 nowe zakażenia

Resort zdrowia podał we wtorek 25 sierpnia, że wykryto 763 nowe zakażenia koronawirusem. Tym samym łączna ich liczba od początku epidemii wzrosła do 63 tys. Zmarło też kolejnych 17 chorych, w sumie 1 977 chorych. Najwięcej nowych przypadków zdiagnozowano we wtorek w województwie: małopolskim (141), mazowieckim (99), pomorskim (93) i w śląskim (89). Najmniej w lubuskim (6).

autorka: Klaudia Torchała