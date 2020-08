10-latka z Bydgoszczy od 50 dni jest na kwarantannie. Testy na koronawirusa wciąż dają wynik pozytywny

O sprawie pisze portal TVN24, z którym w sprawie skontaktowała się mama dziewczynki Katarzyna Nowaczewska-Manthey. Jak wyjaśniła, jej córka była na obozie artystycznym w Rabce-Zdroju od 28 czerwca do 7 lipca. Po powrocie okazało się, że jedno z dzieci przebywające tam było zakażone koronawirusem. W związku z tym 10-latka i jej mama trafiły na kwarantannę.



Pierwszy test na koronawirusa dziewczynka miała 13 lipca i dał on wynik pozytywny. – 15 lipca gorączkowała przez pół dnia, dlatego sanepid wysłał nas do szpitala, w którym przebywałyśmy do 20 lipca – relacjonuje mama dziewczynki.



Pani Katarzyna nie ma koronawirusa. Testy, które u niej przeprowadzono zawsze dawały wynik negatywny. Jej córka jednak miała już około siedmiu testów i każdy dawał wynik pozytywny, dlatego dziewczynka musi być wciąż na kwarantannie. – Dziś zaczynamy 50. dzień kwarantanny. Mnie już nie badają, ale córkę średnio co tydzień. Sanepid bardzo nam pomaga i często robi testy, ale niestety nie mogą nic zrobić, bo takie są procedury w Polsce – mówi pani Katarzyna.

