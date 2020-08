Uwaga! TVN: Opiekunka potajemnie wyszła za mąż za 88-latka z demencją. „Był cały brudny, we krwi”

Pan Władysław od dwóch lat mieszka z córką Ireną i jej rodziną. W opiece nad schorowanym ojcem pomaga też pozostała dwójka dzieci. Mężczyzna ma wiele schorzeń. Wcześniej był alkoholikiem, a 7 lat temu pojawiły się u niego kłopoty z pamięcią. - Od 2013 roku nie mógł być już sam. Nie potrafił zrobić zakupów. Za to potrafił czajnik elektryczny, albo miskę plastikową postawić na gazie. To było niebezpieczne. Dlatego zatrudniona została opiekunka, która była przy nim 24 godziny na dobę – mówi Irena Sterna, córka pana Władysława.

Opiekunką została siostra teściowej syna pana Władysława. Kobieta w przeszłości zajmowała się starszymi osobami za granicą. 60-latka zamieszkała razem z podopiecznym w jego mieszkaniu w Lubinie. Ojca najczęściej odwiedzał syn, który rozliczał się z opiekunką, czyli swoją ciotką. – Jestem wściekły sam na siebie, że pozwoliłem jej opiekować się ojcem. A zaufaliśmy, bo w końcu to była rodzina – denerwuje się pan Waldemar, syn pana Władysława.

Ślub

Kiedy pani Irena odwiedziła ojca, jego stan bardzo ją zaniepokoił. – Tata miał przytrzaśnięty palec, którego sam nie mógł sobie przytrzasnąć. Był cały brudny, we krwi. Śmierdzący, wręcz brązowy od moczu, paznokcie pozwijane były pod skórki. Wyglądał jak wilkołak. Podjęłam decyzję, że zabieram tatę do siebie – opowiada Sterna.

Do pani Ireny zadzwoniła opiekunka pana Władysława. – Zadzwoniła z pytaniem, kiedy tata wraca. Zapytałam: „Jak to? Nigdy, on jest na zawsze u nas”. A ona poinformowała, że chce mieć go przy sobie, bo to jest jej mąż – relacjonuje pani Irena. - Przeżyliśmy szok, myśleliśmy, że to jest nieprawda. Nie wierzyliśmy w to. Myśleliśmy, że ona tak mówi, bo mówi – przyznaje Jadwiga Węgłowska, druga córka pana Władysława.

– Tym bardziej, że wiedzieliśmy, że ona nie ma dostępu do dokumentów taty – dodaje pani Irena. Córki nie wiedziały jednak o pewnym zdarzeniu. – [Opiekunka red.] Zadzwoniła, czy mógłbym dać jej dowód taty, bo ona bardzo chciałaby założyć internet. Byłem durny i tak dałem się podejść. Zaufałem. A ona to wykorzystała i zawarła ślub z tatą. Wzięła sobie na świadka pana, który remontował jej mieszkanie, a ten pan wziął brata, albo syna, bo to samo nazwisko, tylko imiona inne – mówi pan Waldemar.