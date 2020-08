Groźna kolizja w Częstochowie. Audi uderzyło w renault, potem przebiło ścianę budynku

Częstochowska policja opisała groźnie wyglądającą kolizję, do którego doszło w mieście we wtorek nad ranem. Około godz. 6.20 przy ul. Warszawskiej w Częstochowie audi nagle zjechało z drogi, po czym uderzyło w zaparkowane przed prywatną posesją renault.

Później rozpędzony samochód wjechał w ścianę budynku, przebijając ją – przód auta znalazł się w środku. Na szczęście budynek jest niezamieszkały, a 26-letniemu kierowcy audi nie stało się nic poważnego. Mężczyzna trafił z potłuczeniami do szpitala.

Według wstępnych ustaleń częstochowskiej policji 26-latek zasnął za kierownicą. Mężczyznę przebadano pod kątem obecności alkoholu w organizmie – był trzeźwy.

Częstochowa. Policja ostrzega przed siadaniem za kółko, gdy odczuwa się zmęczenie

Funkcjonariusze z Częstochowy podsumowali, że dotychczas w mieście doszło do 11 kolizji i 4 wypadków drogowych, spowodowanych przez to, że kierowca zasnął za kierownicą. W tych zdarzeniach 11 osób odniosło obrażenia. Policja apeluje, by zachować rozsądek podczas planowania podróży, ponieważ zmęczenie i senność powodują obniżenie aktywności organizmu, wpływają na pogorszenie koncentracji i wydłużają czas reakcji.

„Jeśli wystąpią u nas objawy zmęczenia za kierownicą, dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu drogowego, powinniśmy zjechać na najbliższy parking czy stacje benzynową i chwilę odpocząć” – czytamy.