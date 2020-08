Kraków może stać się żółtą strefą. „Miasto nie ma na to żadnego wpływu”

Już 19 sierpnia było jasne, że Kraków wkrótce może zostać objęty żółtą strefą. Wskazywały na to obliczenia liczby nowych zakażeń w stosunku do liczby mieszkańców, co jest podstawowym kryterium branym pod uwagę przez Ministerstwo Zdrowia. – Już od początku pandemii przygotowywaliśmy się do różnych rozwiązań. Sytuacja nie jest więc nowa dla miasta, ale przyrost zachorowań w Krakowie w ostatnich dniach wskazuje na to, że żółta strefa może nas objąć – powiedział w rozmowie z Interią Kamil Popiela z biura prasowego krakowskiego urzędu miasta.

Wzrost zakażeń w Krakowie

Popiela przekazał, że Kraków zostanie objęty żółtą strefą prawdopodobnie w najbliższy czwartek. We wtorek 25 sierpnia odnotowano tam 35 nowych przypadków koronawirusa (w poniedziałek było ich 12, a w niedzielę dziewięć). Obecnie decyzje o wyznaczeniu takiej strefy obowiązują na terenie powiatów tatrzańskiego, pszczyńskiego, ostrzeszowskiego, ostrowskiego, pajęczańskiego, łowickiego, przemyskiego, jarosławskiego, radziejowskiego oraz w Białej Podlaskiej, Rudzie Śląskiej i Żorach.

Rozmówcy Interii wskazali, że to resort wydaje decyzje o objęciu powiatu strefą. – Miasto nie ma jednak na to żadnego wpływu, o wszystkim decyduje Ministerstwo Zdrowia. My możemy się jedynie zastosować do tych wytycznych – przekazało biuro prasowe Urzędu Miasta Krakowa. Popiela wyjaśnił z kolei, że po objęciu żółtą strefą krakowski „transport publiczny będzie funkcjonował tak jak do tej pory” . – Natomiast strażnicy miejscy wspólnie z policją oraz pracownikami MPK prowadzą kontrole w tramwajach oraz autobusach i zalecają noszenie maseczek. Jeśli ktoś tego nie robi – są wyciągane konsekwencje – dodał.

Żółte i czerwone powiaty – obostrzenia

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach będzie obowiązywał limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

W strefie czerwonej obowiązują m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. Obowiązuje także nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. W weselach i innych uroczystościach rodzinnych nie może brać udziału więcej niż 50 osób.

