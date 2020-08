Szumowski spędza urlop na Fuerteventurze. MSZ odradza podróże do Hiszpanii

Z uwagi na dużą liczbę zakażeń koronawirusem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie wyjazdów do Hiszpanii, które nie są konieczne. W szczególności chodzi o podróże do Madrytu, Katalonii, Aragonii, La Rioja, kraju Basków i Nawarry. Resort podkreślił, że we wszystkich wskazanych wyżej regionach obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej, w tym również na wolnym powietrzu. MSZ zaapelował także o stosowanie się do zaleceń władz regionalnych poszczególnych wspólnot autonomicznych.

Ministerstwo przypomniało, że od 1 lipca wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską muszą poddać się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia. Mierzenie temperatury odbywa się w sposób rutynowy, poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe. Za gorączkę uznawana jest temperatura 37,5 st. C oraz wyższa.

Szumowski na zagranicznym urlopie

Tymczasem Super Express donosił, że po rezygnacji ze stanowiska ministra zdrowia na urlop na Wyspy Kanaryjskie udał się Łukasz Szumowski. Eks ministra przyłapaliśmy na jachcie u wybrzeży rajskiej wyspy Fuerteventura. Czyżby uznał, że tam jest bezpieczniej niż w Polsce? – zastanawiali się dziennikarze. Gazeta opublikowała też zdjęcia byłego szefa resortu zdrowia, który akurat udał się w rejs jachtem. W artykule dodano, że jeszcze kilka tygodni temu polityk zachęcał do spędzania urlopu w kraju. – Jadąc za granicę, trochę ryzykujemy. Może się zdarzyć, że epidemia gdzieś wybuchnie i będziemy zamykali powroty; takie jest ryzyko wyjazdów w czasie pandemii – mówił na antenie Polsat News jeszcze jako minister zdrowia.