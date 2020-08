Tomasz Karolak został wyrzucony z IKEI. Zapowiada bojkot sklepu

Zgodnie z obecnie obowiązującymi w Polsce przepisami, wchodząc do sklepów klienci mają obowiązek zasłaniania ust oraz nosa. Mimo tego, że na zdecydowanej większości placówek handlowych znajdują się informacje o konieczności noszenia maseczek, wiele osób je ignoruje. Z tego powodu w jednym ze sklepów Ikea doszło do nieprzyjemnego incydentu z udziałem Tomasza Karolaka.

Aktor udał się do sklepu należącego do szwedzkiej sieci, aby kupić kilka drobiazgów do swojego domu. Zakupy zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ został z niego wyproszony. O sprawie Tomasz Karolak poinformował za pośrednictwem Instagrama. – Właśnie zostałem wyproszony ze sklepu IKEA dlatego, że nie zasłaniałem maseczką ust i nosa. Mimo że mam badania krwi, że wszystko jest w porządku i nie mam koronawirusa i egzystuję normalnie na planach filmowych – relacjonował aktor.

„Maseczki sprzeczne z konstytucją”

Tomasz Karolak dodał, że obsługa sklepu chciała wezwać na miejsce policję. – To ja powinienem to zrobić, ponieważ bezpodstawnie usunięto mnie ze sklepu. A zakrywanie maseczką ust i nosa jest, jak wiadomo, sprzeczne z konstytucją i jest tylko zaleceniem. Poza tym jestem człowiekiem, który dba o własne zdrowie i chyba prędzej bym się od ochroniarza zaraził – stwierdził. Według aktora „cały idiotyzm tej sytuacji polega na tym, że bezczelny ochroniarz przyczepił się do niego i wyprosił ze sklepu, a w znajdującej się w sklepie restauracji klienci także nie mają zasłoniętych ust oraz nosa”.

Aktor zapowiedział również bojkot szwedzkiej sieci sklepów. Jak poinformował na Instastory, finalnie zrobił zakupy w innym miejscu, do którego został wpuszczony bez maseczki.