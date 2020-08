Gang Fajniaków w Biedronce. Przedstawiamy zasady nowej promocji

Po Świeżakach przyszła pora na Fajniaki. Już od 27 sierpnia Biedronka ruszą z nową akcją lojalnościową dla klientów. W ramach promocji za odpowiednią ilość naklejek będzie można otrzymać maskotki, które nawiązują do środowiska naturalnego. Towarzysząca akcji książka będzie dotyczyć ekologii i wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz przyrodę. – Fajniaki w przystępny sposób pokazują dzieciom, że ekologia jest ważna, odkrywanie przyrody uczy i jest piękne, a wszyscy możemy przy tym pomagać we wzmacnianiu polskiej gospodarki – podkreśliła Beata Jankowiak, dyrektorka działu marketingu sieci Biedronka

Gang Fajniaków – zasady promocji, jak dostać maskotkę

Maskotkę z Gangu Fajniaków można otrzymać za darmo po uzbieraniu 60 naklejek lub kupić za 19,99 zł, jeśli uda nam się uzbierać 40 naklejek. Jeśli nie chcemy zbierać naklejek – maskotki będą dostępne za 39,99 zł. Za 15 nalejek lub 9, 99 zł będzie można dostać książkę z przygodami Fajniaków. Naklejki są przyznawane za każde wydane jednorazowo 50 zł w sklepie Biedronka. Dodatkowe naklejki można otrzymać za zakupy z kartą Moja Biedronka, zakup minimum jednego warzywa lub owocu, a także zakup za min 10 zł produktu z oferty specjalnej lub produkt tworzący wartość dla polskiej gospodarki.

– Zdecydowaliśmy się promować dodatkową naklejką takie towary, które są produkowane lub modyfikowane w Polsce, gwarantują miejsca pracy w naszym kraju i wspierają jego rozwój. Kontynuujemy te działania także przy Fajniakach, bo wierzymy, że rozwój polskiej gospodarki to korzyść dla nas wszystkich – komentował Maciej Łukowski, dyrektor handlowy sieci Biedronka.

Gang Fajniaków – do kiedy trwa promocja

Naklejki zbierać będzie można od 27 sierpnia do 18 listopada 2020 roku. Maskotki będzie można odbierać do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów.