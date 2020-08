Kolczak zbrojny sfotografowany w Obornikach. Pająk jest jadowity i niebezpieczny

Kolczak zbrojny to jeden z nielicznych pająków występujących w Polsce, których jad powoduje zatrucie - trwające nawet do dwóch tygodni. „ Zawarte w nim hemolizyny wywołują stan zapalny, piekący ból, nudności a nawet zawroty głowy ” – tłumaczy na Facebooku leśniczy Nadleśnictwa Oborniki Marcin Kubiak, który trafił na pająka w lesie. U człowieka jad powoduje długotrwałe bóle, osłabienie i dreszcze. Objawy ukąszenia mogą utrzymywać się do dwóch tygodni. „ Szczególnie samice bywają agresywne broniąc swojego potomstwa ” – dodaje.

Kolczaki zbrojne żyją w Polsce, ale są u nas dość rzadkie. Zdecydowanie liczniej pająk ten występuje na południu Europy. „ Dawniej nieliczny, występujący głównie na południu Europy wędruje ku północy zapewne z uwagi na suche, upalne lata sprzyjające jego rozwojowi ” – czytamy na profilu nadleśnictwa. – Jesteśmy zaskoczeni obecnością u nas tego pająka, bo do tej pory go nie było – mówi „Gazecie Wyborczej” Jarosław Bator z nadleśnictwa Oborniki.

Jak informuje dziennik w lipcu taki pająk był widziany pod Wrocławiem. Pod zdjęciem samicy sfotografowanej w Nadleśnictwie Oborniki koło Poznania komentujący zamieszczają także inne zdjęcia pająków, sugerujące, że w ostatnim czasie był on widziany także w innych częściach Polski.

Kolczak zbrojny

Kolczak zbrojny (Cheiracanthium punctorium) to gatunek pająka z rodziny zbrojnikowatych występujący w Europie oraz zachodniej i środkowej części Azji. W Polsce pająk ten występuję rzadko, a spotkanie z nim jest sporadyczne.

Pająk zamieszkuje ciepłe, otwarte tereny porośnięte wysoką trawą, ziołoroślami i krzewami, takie jak łąki, nasypy kolejowe i skraje dróg. Gatunek ten buduje z pajęczyny charakterystyczny oprzęd rozmiarów gołębiego jaja który służy za schronienie, a samicom także jako miejsce składania jaj i ochrony młodych. Szczególnie agresywne są samice broniące jaj lub młodych.

Czytaj także:

Policja kazała kobietom zakryć piersi. Minister skrytykował funkcjonariuszy