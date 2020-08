Koronawirus w Małopolsce. Niemal 10 proc. zakażonych to niepełnoletni

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartkowym komunikacie, że w Małopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 233 nowe zakażenia, co daje już 6989 przypadków od początku epidemii. Obecnie za aktywne, czyli jeszcze niewyleczone, uznaje się 3892 przypadki. Wśród nich 3535 zakażonych to dorośli, a 347 dzieci do 18. roku życia. Oznacza to, że niepełnoletni stanowią 8,91 proc. aktywnych przypadków.

Przypomnijmy, resort zdrowia w czwartek zaktualizował listę żółtych i czerwonych powiatów, a w pierwszej grupie znalazł się m.in. Kraków. Żółtą strefą objęto jeszcze powiaty m.in. rybnicki, tatrzański i nowosądecki, a czerwoną nowotarski, lipski czy Nowy Sącz.

„Żółte” i „czerwone” powiaty - nowe restrykcje

W strefie „żółtej” obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach będzie obowiązywał limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

W strefie czerwonej obowiązują m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. Obowiązuje także nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. W weselach i innych uroczystościach rodzinnych nie może brać udziału więcej niż 50 osób.

