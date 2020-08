Kolejne ognisko koronawirusa po weselu. Zakażone 23 osoby

Jak poinformował PAP rzecznik wojewody Krzysztof Guzek w powiecie bartoszyckim odnotowano 27 zakażeń. Spośród nich 23 osoby zakaziły się na weselu. - Miejscowy sanepid dociera do wszystkich kontaktów z uczestnikami wesela w Bartoszycach. Zakażeni to osoby w różnym wieku począwszy od dzieci aż po osoby starsze. Przechodzą zakażenie bezobjawowo. Przebywają w izolacji domowej - powiedział PAP Krzysztof Guzek. Wyjaśnił, że sanepid dociera do osób z tak zwanych kontaktów, by skierować je na kwarantannę. Jaka będzie ostateczna liczba osób na razie nie wiadomo- dodał.

Wskazał, że policja wraz z inspekcją sanitarną kontroluje jak przestrzegane są aktualne obostrzenia. Dotyczy to komunikacji miejskiej, dyskotek czy domów weselnych.

Koronawirus w warmińsko-mazurskim

Wśród 51 nowych przypadków odnotowanych w czwartek są kolejne osoby po zakażeniu w gabinecie kosmetycznym w powiecie kętrzyńskim, gdzie na kwarantannę skierowano 90 osób. To również powracający z letniego wypoczynku: w kraju i zagranicą, w tym z Turcji. Służby wojewody poinformowały także o śmierci osoby zakażonej na COVID. To 79-letnia mieszkanka Olsztyna, która zmarła w szpitalu w Grudziądzu. Miała choroby współistniejące. Jest ona 8. ofiarą śmiertelną koronawirusa na Warmii i Mazurach. Na Warmii i Mazurach łącznie do tej pory odnotowano 835 zakażeń. Wyzdrowiało 366 osób. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

