Koronawirus w Nowym Sączu. Zakonnica zaapelowała o pomoc. Wylał się na nią hejt

W pierwszym wpisie siostra zakonna Agnieszka Gil poinformowała, że 38 osób z Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nowym Sączu otrzymało wynik dodatni testu na koronawirusa. „Wolontariusze potrzebni od zaraz” – podkreśliła, podając numery kontaktowe. „Szczególne zaproszenie dla tych, którzy uważają, że wirusa nie ma... nie będą przynajmniej cierpieli z powodu noszenia masek i niewygodnych kombinezonów. Ich pomoc będzie na pewno bardziej efektywna, bez stresu” – dodała siostra.

Po jakimś czasie post ten zniknął, a zakonnica w kolejnym wyjaśniła, że zrobiła to, bo „nie była w stanie znieść hejtu” . „Jeżeli nie podoba Wam się forma to napiszcie o tym ale nigdy nie poniżajcie drugiego Człowieka... Nie wiem skąd się to bierze.... czy to norma społeczna? Czy ludzie, którzy nic nie potrafią dać od siebie tak właśnie sobie radzą?” – zapytała.