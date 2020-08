Twierdzą, że „bronią Polski przed islamem i ideologią LGBT”. Kim są Żołnierze Chrystusa?

Żołnierze Chrystusa mówią o sobie, że są „armią Boga lub niewolnikami Maryi”. Organizacja powstała w 2016 roku, aby „bronić Polski i polskich kobiet przed migrantami”. Jak czytamy na ich oficjalnej stronie, „pomysł założenia wspólnoty jest odpowiedzią na sytuację jaka dzieje się w ojczyźnie (szybko postępująca laicyzacja) oraz w Europie a silna katolicka Polska musi się odrodzić i dać przykład Europie, która odeszła od swoich chrześcijańskich korzeni, i została zalana falą ideologii i Islamu. Żołnierze Chrystusa stawiają sobie za cel wskrzeszenie Ducha Narodu i ducha męstwa wśród młodych ludzi”. „Należy odrodzić wartości Narodowe Bóg, Honor, Ojczyzna i pokazać piękno oraz siłę wiary w jedynego Boga i Króla Jezusa Chrystusa, jak niegdyś czynił to Jan III Sobieski, ratując Europę przed najazdem wyznawców islamu” – twierdzą.

Żołnierze z hardcorowych środowisk

Sami o sobie żołnierze Chrystusa mówią, że są z różnych środowisk, często tych najbardziej hardcorowych. „Jesteśmy ludźmi którym Sam Bóg w Trójcy Jedyny, czyli Jezus Chrystus, ukazał swoją wszechmoc, uzdrowił i zawrócił ze złej ścieżki. Jesteśmy świadkami tego, że Bóg istnieje naprawdę, bo nam się objawił i sprawił cuda, których nigdy byśmy się nie spodziewali. Jesteśmy dziećmi Boga Jedynego i świadczymy prawdę o Nim, zanim zejdzie wkrótce na ziemię” – tłumaczą.

Ostatnio o żołnierzach stało się głośno, gdy pełnili wartę pod pomnikiem Jezusa Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu tłumacząc, że bronią go przed ideologią LGBT (wcześniej aktywiści powiesili na pomniku tęczową flagę). Żołnierze organizują także wspólne kibicowskie pielgrzymki na Jasną Górę oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca odmawiają wspólnie męski różaniec na warszawskim Starym Mieście. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych twierdzi, że mają oni różańce, które są rzekomo wykonane z na tyle odpornego materiału, że można ich używać jak kastetu. Członkowie organizacji stanowczo zaprzeczają i zapowiadają skierowanie sprawy do sądu.

Kto stoi za Żołnierzami Chrystusa?

Jak podaje Onet, za działalnością Żołnierzy Chrystusa stoi Paweł Jaworski. Widzowie telewizji wrealu24.pl Marcina Roli kojarzą go z programu W służbie Bogu i ojczyźnie. Chwalił go m.in. Wojciech Cejrowski twierdząc, że jest najlepszym Polakiem i katolikiem. Do jego przyjaciół należy raper i producent Karat, z którym wspólnie tworzą Karat Napalm Grupa.

