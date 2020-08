„Może to i bardzo spiskowa historia, ale...”. Prezydent Zielonej Góry o koronawirusie, Szumowskim i Trzaskowskim

Łukasz Szumowski jako szef resortu zdrowia apelował do Polaków o rozwagę i spędzanie wakacji w kraju. Kilka dni po jego dymisji „Super Express” poinformował, że polityk, który był jedną z twarzy walki z pandemią w Polsce, odpoczywa na hiszpańskiej wyspie Fuerteventura. W tym samym czasie MSZ odradzał wyjazdy do Hiszpanii, a rząd umieścił ten kraj na liście zakazu lotów od 2 września.

Janusz Kubicki o urlopie Łukasza Szumowskiego

Zagraniczny urlop Szumowskiego stał się dla prezydenta Zielonej Góry punktem wyjścia do podzielenia się swoją refleksją. „Na świecie jest koronawirus czy jedna wielka koronościema? Wczoraj coś we mnie pękło, coś się złamało. Zobaczyłem fotografię byłego już ministra Szumowskiego na wakacjach. Ledwo przestał być ministrem i co? Spakował się i poleciał z rodziną na wakacje do Hiszpanii. Zadam Wam proste pytanie: kiedy minister mówił prawdę?” – napisał Janusz Kubicki

Przypomniał, że to Szumowski był jednym z polityków ogłaszających najcięższą wersję lockdownu, kiedy zakazano nawet spacerów do lasu. „Ile jest w tym wszystkim prawdy? Jak mamy w to wszystko wierzyć?” – pytał Janusz Kubicki. Podkreślił, że mimo że są autorami zakazów, politycy sami nic sobie z nich nie robią.

Prezydent Zielonej Góry o Trzaskowskim

Jako drugi przykład podał Rafała Trzaskowskiego. Przypomniał wypowiedź prezydenta Warszawy kwestionującego zasadność prowadzenia stacjonarnych lekcji w szkołach. „Ale … no właśnie, zawsze jest jakieś ale. Co robił ostatnio? Ano był na urlopie. Zaraz ktoś powie: hola hola kolego każdy ma prawo do urlopu. Jasne, że tak, każdy może iść, a nawet powinien na urlop. Tylko, że Trzaskowski przejechał pół Europy i był na urlopie w Chorwacji” – zaznaczył Kubicki. Dodał, że Chorwacja, podobnie jak Hiszpania, notuje wzrosty zachorowań, a rząd planuje zakaz lotów do tych krajów.

Koronawirus a Grupa Bilderberg

Janusz Kubicki idzie dalej, donosząc, że w ubiegłym roku Trzaskowski była na spotkaniu „Grupy Bilderberg”. „To międzynarodowe, tajne stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące spotkania, w których bierze udział od 120 do 150 osób, złożonych z najwyższej rangi polityków, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie” – tłumaczy prezydent Zielonej Góry.

Kubicki: Może to i spiskowa historia, ale...

Kubicki dopytuje: „Ciekawe o czym oni rozmawiali na takim spotkaniu? A może właśnie o tym, jak nas wszystkich ogłupić wirusem?” Dalej przekonuje, że przestraszone społeczeństwo jest skłonne do większych wyrzeczeń. „Ciekawe, kto na tym wszystkim zrobi? Pewnie za chwilę będzie jakaś cud szczepionka, która nas uleczy. Ktoś zarobi na tym biliony, ktoś będzie sterował nami jak mu wygodnie pod płaszczykiem śmiertelnego wirusa" – dywaguje dalej.

„Wiem, że to może i bardzo spiskowa i nierealna historia. Ale podałem fakty, podałem konkretne zdarzenia. Czy one są wymyślone i wyssane z palca? Nie one naprawdę się zdarzyły” – pisze Kubicki, zachęcając internautów do dyskusji.