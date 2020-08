Są nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. Wśród ofiar 45-latek

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano x nowych zakażeń koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw:

małopolskiego (139),

mazowieckiego (130),

śląskiego (104),

wielkopolskiego (92),

podkarpackiego (70),

pomorskiego (42),

łódzkiego (39),

kujawsko-pomorskiego (38),

dolnośląskiego (30),

lubelskiego (27),

warmińsko-mazurskiego (22),

świętokrzyskiego (19),

opolskiego (15),

zachodniopomorskiego (10),

lubuskiego (9),

podlaskiego (5)

Z danych przekazanych przez resort wynika, że zmarło dziewięć kolejnych osób ze zdiagnozowanym COVID-19. Są to: 81-latka z miejscowości Łapy, 77-latek z Zawiercia, 45-latek z Poznania, 83-latka z Grudziądza, 60-latka z Radomia, 86-latek, 73-latek, 72-latek i 85-latek z Krakowa. "Większość osób miała choroby współistniejące. Ze względu na usunięcie 1 zgonu z dnia 27.08.2020 w raporcie WSSE w Warszawie, usuwamy go z wykazu" – podało ministerstwo. Liczba potwierdzonych przypadków w Polsce wynosi już 65 480. Jak do tej pory zmarło 2018 pacjentów.

Wcześniej, bo o godz. 10, Ministerstwo Zdrowia przekazało dzienny raport o koronawirusie. Wynika z niego, że obecnie z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest 2221 pacjentów, z czego 89 wymaga wsparcia respiratorów. 101 547 osób objęto kwarantanną, a 8893 nadzorem epidemiologicznym. Za wyzdrowiałe uznaje się 44 785 osób.

