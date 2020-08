KEP wyszedł z pomysłem utworzenia poradni dla osób LGBT+. „Szacunek nie oznacza bezkrytycznej akceptacji”

Za wzór postawy w stosunku do osób LGBT+ biskupi przedstawili zachowanie papieża Franciszka. „Spotyka się z osobami identyfikujących się z LGBT+, wyciąga do nich życzliwie rękę, wyraża zrozumienie dla skłonności, ale jednocześnie nie unika jasnego przedstawienia nauki Kościoła na temat ideologii gender oraz praktyk przeciwnych naturze i godności człowieka zawartej w jego oficjalnych dokumentach i syntetycznie przedstawionej w Katechizmie Kościoła Katolickiego” – czytamy.

Wina rewolucji seksualnej

W swoim stanowisku KEP podkreśla, że „odrzucenie tradycyjnej moralności człowieka” w czasie tzw. rewolucji seksualnej, „doprowadziło do głębokich zmian w rozumieniu ludzkiej płciowości” . „Szczególnym wyrazem tych przemian jest ideologia gender oraz postawy charakterystyczne dla LGBT+. Proklamują one prawo do samookreślania przez człowieka swojej płci bez odniesienia do obiektywnych kryteriów wyznaczonych przez jego genom i anatomię oraz radykalny rozdział między płciowością biologiczną (sex) i kulturową (gender), pierwszeństwo płci społeczno-kulturowej przed płcią biologiczną, a także dążenie do stworzenia społeczeństwa bez różnic płciowych” – czytamy.

Zasadniczy sprzeciw i poradnie dla osób LGBT+

KEP dalej podkreśla, że „postawa lekceważenia biologicznych i psychicznych elementów ludzkiej seksualności oraz próby określenia płci neutralnej” budzić musi „zasadniczy sprzeciw” . „Kościół z jednej strony nie boi się głosić obowiązku poszanowania godności osobowej każdego człowieka, również osób związanych z LGBT+, a z drugiej strony dla tych samych racji musi się odnieść z rezerwą, a w partykularnych przypadkach z wyraźnym sprzeciwem do ideologii gender oraz form aktywności ruchów LGBT+ pomijających tę prawdę o człowieku oraz do ich społecznych projektów i wyznaczanych sobie celów” – napisali biskupi.

Autorzy stanowiska proponują na koniec tworzenie poradni, także z pomocą Kościoła, lub przy jego strukturach, „służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową” .

