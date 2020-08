Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki pisze o „koronaściemie”. „Kto na tym wszystkim zarobi?”

Na początku wpisu, który dodany został w czwartek, prezydent Zielonej Góry przyznaje, że „coś w nim pękło” , gdy zobaczył fotografię byłego już Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na wakacjach w Hiszpanii. „Zadam Wam proste pytanie kiedy minister mówił prawdę? Wtedy kiedy zabraniał wchodzić do lasu, wychodzić z domu, kiedy mówił o tym, że wakacje to raczej w domu? Ile jest w tym wszystkim prawdy? Jak mamy w to wszystko wierzyć? Tyle mówienia, tyle zakazów, a on sam i inni politycy nic sobie z tego nie robią. On leci do kraju z którym chcemy zamknąć granice, z którego nie będziemy wpuszczać samolotów” – pisze Kubicki.

Dalej stwierdza, że „dla przeciwwagi” poda przykład kolejnego polityka i w tym miejscu wymienia Rafała Trzaskowskiego. Przywołuje wypowiedź prezydenta Warszawy o otwieraniu szkół w momencie, gdy jest dużo przypadków zakażeń koronawirusem. „Ciężko nie oddać mu racji w tym co mówi. Jest i logika i sens. Czyli sugeruje że otwieranie szkół jest niebezpieczne i szkodliwe. Ale … no właśnie zawsze jest jakieś ale. Co robił ostatnio? Ano był na urlopie. Zaraz ktoś powie hola hola kolego każdy ma prawo do urlopu. Jasne, że tak, każdy może iść, a nawet powinien na urlop. Tylko, że Trzaskowski przejechał pół Europy i był na urlopie w Chorwacji” – pisze prezydent Zielonej Góry.

Kubicki stwierdza, że „aurę tajemniczości” podnosi fakt, że Trzaskowski w ubiegłym roku był na spotkaniu Grupy Bilderberg. „Ciekawe o czym oni rozmawiali na takim spotkaniu? A może właśnie o tym jak nas wszystkich ogłupić wirusem? Bo społeczeństwo, które się boi jest gotowe na wiele wyrzeczeń” – czytamy. „Ciekawe kto na tym wszystkim zrobi? Pewnie z chwilę będzie jakaś cud szczepionka która nas uleczy. Ktoś zarobi na tym biliony, ktoś będzie sterował nami jak mu wygodnie pod płaszczykiem śmiertelnego wirusa. Wiem, że to może i bardzo spiskowa i nierealna historia. Ale podałem fakty, podałem konkretne zdarzenia. Czy one są wymyślone i wyssane z palca? Nie one naprawdę się zdarzyły” – pisze.

Na koniec prezydent Zielonej Góry prosi o pisanie komentarzy, udostępnianie jego posta i „przekonanie go, że fakty i wydarzenia które przytoczył są nieprawdą” .

Do tej pory post komentowało prawie 2 tys. osób, a podało dalej 4 tys.