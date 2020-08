Sondaż. Ilu rodziców chce powrotu dzieci do szkół?

48 procent pytanych rodziców uważa, że dzieci powinny od 1 września wrócić do szkoły na stałe. Z kolei 27 procent pytanych stwierdziło, że zajęcia powinny odbywać się naprzemiennie – raz zdalnie, raz w placówce szkolnej. 19 procent rodziców uważa, że dzieci powinny zostać w domu i uczyć się zdalnie. 6 procent respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

Sondaż wykonano w dniach 21-23 sierpnia metodą ankiet internetowych. Przeprowadzony został na grupie 1024 osób.

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas w piąte k w rozmowie z TVN24 podkreślił, że dzieci muszą wrócić do szkół. – My musimy zmierzyć się z problemem. Większość pacjentów to są na szczęście pacjenci bezobjawowi, chociaż nie należy bagatelizować tego faktu. Robimy wszystko, żeby zabezpieczyć tych, którzy są najsłabsi, najstarsi. Mam nadzieję, że wszyscy zachowają odpowiedni rozsadek – mówił. Jego zdaniem, dzieci wiedzą jak myć, wiedzą, co to znaczy dystansowanie, kiedy trzeba nałożyć maseczkę.

