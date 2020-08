Nowe dane dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce

Nowe zakażenia koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (140), małopolskiego (128), wielkopolskiego (96), śląskiego (95), pomorskiego (45), dolnośląskiego (44), podkarpackiego (42), łódzkiego (34), świętokrzyskiego (27), kujawsko-pomorskiego (23), podlaskiego (24), lubelskiego (16), warmińsko-mazurskiego (14), lubuskiego (12), zachodniopomorskiego (11) i opolskiego (8).

Ostatniej doby z powodu zakażenia koronawirusem zmarło kolejnych 14 osób: 76-latek, 72-latek i 66-latek z Poznania, 80-latek i 84-latek z Raciborza, 71-latek z Tych, 75-latek z Łańcuta (mieszkaniec woj. małopolskiego), 63-latek z Łańcuta, 93-latek z Radomia, 69-latek z Siedlec i 83-latka ze Starachowic. „Większość osób miała choroby współistniejące” – pisze MZ.

Wcześniej resort zdrowia przekazał dzienny raport o koronawirusie. Wynika z niego, że liczba zajętych w Polsce szpitalnych łóżek z powodu zakażenia COVID-19 to 2237. 87 pacjentów jest podpiętych do respiratora. Kwarantanną objętych jest 100 845 osób, a nadzorem epidemiologicznym 8 817. Liczba osób, które wyzdrowiały z koronawirusa to 45 536.

Czytaj także:

Pinkas: W związku z powrotem z wakacji, będziemy mieli wzrost zakażeń koronawirusem