Hołownia pokazał logo i przedstawił plany Stowarzyszenia Polska 2050

Hołownia poinformował, że w najbliższych dniach wyłonieni zostaną szefowie zarządów wojewódzkich, dopracowany zostanie statut stowarzyszenia oraz odbędą się warsztaty dotyczące programu Polska 2050. Powiedział, że działa już think-tank Instytut Strategie 2050. – Złożyliśmy też dzisiaj nasze postulaty do programu równego traktowania czy zapobiegania nierównościom na lata 2020-2030 – przekazał, doprecyzowując, że dotyczy to osób wykluczanych ze względu na tożsamość psychoseksualną czy bezdomnych.

W czwartek 3 września, według zapowiedzi Hołowni, mamy poznać pierwsze dane na temat tego, w jaki sposób stowarzyszenie chce „rozwiązać problem wynagrodzeń osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe” oraz sposobu finansowania partii politycznych. Podał, że powstaje ponadto radio internetowe stowarzyszenia, program edukacyjny z ofertą edukacji psychologicznej dla polskich uczniów i szkoła liderów.

Logo, które przedstawione zostało dziś na konferencji Hołowni, przedstawia białą, prostą grafikę z napisem „Polska 2050” na żółtym tle.

Przypomnijmy, w piątek na antenie TVN24 Hołownia zadeklarował: „Będziemy przygotowywali się też do wyborów, dlatego że chcemy wziąć udział i w wyborach parlamentarnych, i w samorządowych, i tych później prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego. Ale jako ludzie, którzy wiedzą po co chcą iść do polityki. Stąd nasz think tank Strategie 2050” . – Partia będzie wtedy jak będziemy jej potrzebować. Myślę, że w dzisiejszych czasach dość dużej niepewności, kiedy wyborami przedterminowymi straszymy się co chwilę, a proces rejestracji partii może trwać nawet i rok, trzeba będzie pomyśleć o tym szybko – przekazał.

