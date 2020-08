Nastolatkowie z gminy Cyców pokłócili się o wpisy w sieci. W ruch poszedł nóż

Wszystko rozegrało się w ostatni czwartek na terenie gminy Cyców (woj. lubelskie). Wieczorem dwóch 15-latków spotkało się na ulicy, doszło do kłótni. Jak opisuje lubelska policja, przyczynkiem stały się obraźliwe wpisy na portalach społecznościowych.

W pewnym momencie jeden z 15-latków wyciągnął nóż i ugodził kolegę w brzuch. Poszkodowany nastolatek zadzwonił do siostry, powiadomił o całym zajściu. Siostra 15-latka razem z matką zawiozły go do szpitala, tam stwierdzono, że mimo obrażeń, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Cyców. 15-latek ugodził nożem rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

15-latek, który ugodził rówieśnika nożem, został zatrzymany. Policja zbiera teraz materiały do sprawy i skieruje je do Sądu Rodzinnego ds. Nieletnich. Wtedy zostanie wobec niego zastosowany środek karny „adekwatny do popełnionego czynu”.