Uwaga! TVN. „On jadł ze śmietników, tego nie da się opowiedzieć”. Ruszyła zbiórka

Dwanaście lat temu państwo Piotrowscy przygarnęli pod swój dach Patryka. Po opuszczeniu domu dziecka, chłopiec nie miał, dokąd wrócić. Jego rodzice wciąż byli alkoholikami.

– Poznaliśmy się z Patrykiem dzięki harcerstwu. Widać było, że potrzebuje pomocy. Pogadałem z mamą – wspomina Łukasz, syn państwa Piotrowskich. – Była zima, Łukasz przyprowadził Patryka w podartych tenisówkach. Zaprosiliśmy go na herbatę. Potem znów przyszedł na kolację. Mówił, że pochodzi z patologii, że ma rodziców alkoholików. Że ma dużo rodzeństwa. Że wyszedł dopiero z domu dziecka. Jak opowiadał o tym, to łzy same płynęły z oczu. Tego się nie da opowiedzieć. Nie chciałabym tego przeżyć. On jadł ze śmietników – opowiada Agnieszka Piotrowska.

– Jak przyniósł jedzenie do domu zamiast wódki to dostał od rodziców lanie – dodaje Dariusz Piotrowski.

Patryk w poprzednim domu mieszkał z ośmiorgiem rodzeństwa. – Z rodzicami to 10 osób na 20 metrach. Część spała na łóżkach, a część na podłodze. Libacje były praktycznie codziennie. Jak miałem 12 lat zacząłem na rynku handlować warzywami i owocami od zaprzyjaźnionej pani, żeby dzieciaki miały, co jeść – opowiada. – Postanowiliśmy, że mu pomożemy. Mój brat załatwił Patrykowi pracę. Do tej pory nie żałuje, bo Patryk się sprawdził – zaznacza pani Agnieszka.

Życie Patryka zmieniło się całkowicie. – Do tej pory się wzruszam jak były pierwsze święta i dostałam pierwszy w życiu prezent. Teraz to może wydawać się błahostką, ale były to buty, o których marzyłem. Podczas świąt był stół, normalna choinka. To było tak jak w telewizji – wspomina Patryk.

Problemy nowej rodziny

Rodzina Piotrowskich popadła w poważne problemy finansowe. W konsekwencji długów komornik zajął ich dobytek. – Rodzice chcieli rozbudować dom. I pan, z którym zawarli ustną umowę nie wywiązał się z niej. Zostawił dom w stanie surowym zamkniętym. I zażądał zapłaty za całość, chociaż nie wykonał prac zawartych w umowie. Skończyło się tak, że przejął tę nieruchomość – tłumaczy Patryk.

– Staramy się tamtą sytuację oddzielić grubą kreską. Każdy z nas przeżywa jakąś traumę, odbiło się to na naszym zdrowiu – mówi Dariusz Piotrowski.

Na szczęście rodzinie udało odbić się od dna. Za niewielką pożyczkę kupili działkę z małym domem. Budynek jest jednak w kompletnej ruinie. Wymaga gruntownego remontu.

– Kupiliśmy dom bez okien, bez drzwi. Nie było wody, centralnego ogrzewania. I mimo to przeprowadziliśmy się tutaj z naszą córką. Był luty, osiem stopni ciepła. Serce mi pękało, jak musiałam na to wszystko patrzeć – wspomina z łzami w oczach pani Agnieszka.

Pomoc Patryka

Widząc problemy finansowe oraz zdrowotne nowych rodziców, Patryk postanowił ich wesprzeć. Zorganizował internetową pomoc w postaci zbiórki pieniędzy na remont domu.

Historia Patryka poruszyła internautów. Do rodziny zaczęli zgłaszać się darczyńcy oraz wolontariusze. – Bardzo dziękuję za wszystkie rzeczy, które dostajemy – podkreśla pani Agnieszka. – Wierzymy, że uda nam się zrobić remont przed zimą. Chociaż dach. Wierzymy, że ludzie o dobrych sercach pomogą nam w zbiórce materiałów – mówi pani Agnieszka.

– Cztery miesiące temu na zbiórce było zero złotych, nie było zainteresowania. Teraz mamy 21 tys. zł i jest odzew ludzki – cieszy się Patryk.

