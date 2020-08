Awaria rury przesyłowej do Czajki. Trzaskowski: Ponosimy konsekwencje błędnej decyzji z 2005 roku

Prezydent Warszawy poinformował, że nie są na razie znane dokładne przyczyny awarii, jednak wszystko wskazuje na to, że cały projekt tego rurociągu – jego wykonanie oraz użyte do budowy materiały – były wadliwe. Wstępnie ustalono, jak pisze Trzaskowski, że do awarii doszło na starym odcinku rur, nie na tym, który wymieniany był w ubiegłym roku. „Dziś ponosimy konsekwencje błędnej decyzji, podjętej w 2005 roku – o tym, że nie będzie budowana nowa oczyszczalnia na lewym brzegu Wisły” – ocenił.

Trzaskowski poinformował, że najważniejsze jest w obecnej sytuacji zbudowanie nowego, alternatywnego rurociągu, aby zatrzymać zrzut ścieków do Wisły. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych kilku godzin, zaproponuje rozwiązanie tej kwestii i przypomniał, że ścieki są ozonowane.

Plany budowy alternatywnego rurociągu

Jak pisze prezydent, od wielu miesięcy trwają rozmowy na temat budowy nowego, alternatywnego rurociągu. „Już w listopadzie 2019 roku wybraliśmy firmę, z którą sfinalizowaliśmy rozmowy, zlecając w marcu 2020 roku wykonanie wielowariantowej koncepcji nowego systemu przesyłu. W najbliższych tygodniach ITWH ma nam zarekomendować ostateczny wariant. Na podstawie tego eksperckiego opracowania, MPWiK uruchomi przetarg w formule „zaprojektuj i zbuduj” . Inwestycja będzie realizowana w obszarze Natura 2000, więc konieczne będzie uzyskanie wielu pozwoleń. Piszę o tym dlatego, że chcę jedną rzecz Państwu uzmysłowić: zaprojektowanie i zbudowanie nowego systemu przesyłowego ścieków przez Wisłę to nie jest coś, co da się zrobić w miesiąc. Pracujemy nad tym od listopada 2019” – podkreśla.

Ostatni przegląd przedwczoraj

Na koniec Trzaskowski pisze, że „wbrew temu, co piszą rządowe media” , nikt nie zlekceważył jakichkolwiek zaleceń. „Już po zakończeniu ubiegłorocznej naprawy rurociągu prowadziliśmy jego przeglądy – wykonywane przez niezależnych ekspertów. Ostatni z nich zakończył się przedwczoraj i nie wykazał jakichkolwiek anomalii. Tym większym zaskoczeniem była dla nas wszystkich informacja o sobotniej awarii. Bo jeszcze dzień wcześniej, zdaniem ekspertów, nic jej nie sygnalizowało” – podał. Zapewnił, że na bieżąco będzie informował o podejmowanych działaniach.

Awaria rury przesyłowej do Czajki

Rafał Trzaskowski o awarii rury przesyłowej poinformował za pośrednictwem Twittera, zapewniając, że w związku z zaistniałą sytuacją powołał sztab kryzysowy. Przekazał też, że uruchomiono codzienne badanie wody w Wiśle na odcinku warszawskim oraz Warszawa-Płock oraz na czas awarii ozonowanie. „Aby zapewnić bezpieczny odbiór ścieków od mieszkańców Warszawy, na czas awarii MPWiK rozpoczął awaryjny zrzut ścieków do Wisły” – podał prezydent stolicy. „Awaria nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej Warszawiakom” – zapewnił.

Przypomnijmy, rok temu, doszło do awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu Wisły oczyszczalni Czajka . W związku, do rzeki Wisły trafiało wtedy 3 tys. litrów ścieków na sekundę. Naprawa tej awarii kosztowała miasto ponad 40 mln złotych.

