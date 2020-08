Szef „S” chce odzyskać historyczne tablice. Wałęsa: Chłopcze, będziesz je przynosił w zębach

Czasami można odnieść wrażenie, że przed różnymi uroczystościami w Polsce nie może obejść się bez awantury. Spór o obchody na Westerplatte to już niechlubna tradycja, a co jakiś czas powraca też kłótnia przed fetowaniem rocznic porozumień sierpniowych z 1980 r. 31 sierpnia tego roku mija równo 40 lat od wydarzeń, które dały podwaliny pod powstanie „Solidarności”.

Kłótnia o tablice z postulatami i ECS

W tym roku nie było inaczej. Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności” domagał się od Europejskiego Centrum Solidarności, by zwróciło tablice z 21 postulatami z sierpnia 1980 roku (postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego). Sprawa trwa od roku, bo jeszcze w 2019 Narodowe Muzeum Morskie wypowiedziało umowę depozytu. Jak dotąd ECS tablic nie zwróciło, a Piotr Duda sugerował, że może odebrać je siłą.

Ponieważ temat powrócił, trochę wywołany do tablicy został Lech Wałęsa, sygnatariusz porozumienia z 31 sierpnia 1980 roku. W rozmowie z Wirtualną Polską krytykował obecne władze „Solidarności”, mówiąc, że zostawili sobie sztandary ruchu i jego zwycięstwa, a o takich osobach jak on mówią „zdrajcy”. – To nie są czasy na taką „Solidarność” i źle robią, że utrzymują nazwę – mówił.

Wałęsa do Dudy: Będziesz tablice przynosił w zębach

W programie Newsroom Lech Wałęsa skomentował też te sugestie Piotra Dudy, który mówił, że sięgnie po siłowe rozwiązania, by „odzyskać” tablice z Europejskiego Centrum Solidarności.

– Mogę odpowiedzieć: chłopcze, jeszcze będziesz szybko oddawał, przynosił w zębach, jeśli je zabierzesz. (...). Przyjdą takie czasy już niedługo. Zobaczysz pan, panie Duda, a ja się na tym znam – komentował Wałęsa.

Rzecznik „Solidarności” do Wałęsy: To tchórz!

Takie wypowiedzi Lecha Wałęsy nie pozostały bez odpowiedzi. Na stronie „Tygodnika Solidarność” zacytowano wypowiedź rzecznika „S” Marka Lewandowskiego, który stwierdził, że przewodniczący Duda nie skomentuje sprawy. – Z Wałęsą może spotykać się tylko w sądzie, ale to tchórz i do sądu nie przychodzi. Jedynie obraża, ale nie ma odwagi spojrzeć w oczy – ocenił Lewandowski.

Czytaj także:

Szczecin był pierwszy. 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych