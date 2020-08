Osnowa tunelu „Czajki" została rozszczelniona? Prezes Wód Polskich przedstawia czarny scenariusz

– Mogło dojść do rozszczelnienia osnowy tunelu „Czajki". Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, to w zasadzie mamy już sytuację taką, że ten rurociąg się do niczego nie będzie nadawał, jest do wyrzucenia – stwierdził prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konferencji prasowej, która odbyła się w niedzielę 30 sierpnia. Jednocześnie zadeklarował pełną współpracę i pomoc zarówno miastu jak i MPWiK, a także podkreślił, że obecnie najważniejsze jest, by jak najszybciej wybudować rurociąg zastępczy.

Przemysław Daca zamieścił także wpis w mediach społecznościowych, w którym zaznaczył, że „przyczyn awarii kolektora należy szukać w jego wykonaniu i nadzorze nad funkcjonowaniem”. „Koncepcja tuneli pod wodą jest rzeczą powszechną, przykładem jest choćby metro pod Wisłą. Obecnie w Londynie buduje się 24 km tunel do przesyłu ścieków pod Tamizą” – czytamy dalej.

Awaria układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka”

Od soboty 29 sierpnia nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy trafiają do Wisły. Wszystko przez awarię układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka” w Warszawie, której na razie nie udało się naprawić i z zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego wynika, że system czeka gruntowna przebudowa. Rok wcześniej doszło do podobnej awarii, uruchomiono wtedy na moście pontonowym alternatywny rurociąg – teraz rozważane są dwa inne, awaryjne scenariusze.

Jeden z nich zakłada przeprowadzenie rurociągu po dnie Wisły, a drugi, by rurociąg poprowadzić na Moście Północnym. W niedalekiej przyszłości Rafał Trzaskowski ma poinformować o wybranym rozwiązaniu.