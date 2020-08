Twarz Margot wklejona w wizerunek Matki Boskiej. Strzeżek zawiadamia prokuraturę

„Ukrywają się pod stroną na Facebooku, oczekują tolerancji, ale sami plują na wartości wyznawane przez większość społeczeństwa. Jutro o godzinie 11 złożę doniesienie do prokuratury na tych tęczowych hipokrytów z Art. 196KK za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Zero tolerancji” – pisał w niedzielę 30 sierpnia na Twitterze Jan Strzeżek.

„Dotrzymuję słowa! Złożyłem doniesienie do prokuratury z Art. 196 kk w związku z obrzydliwą grafiką przedstawiająca Michała Sz. jako Matkę Boską. Mam nadzieje, że prokuratura znajdzie autorów tej grafiki, ukrywających się za stroną w internecie, a sąd nie będzie pobłażliwy” – informował w poniedziałek 31 sierpnia warszawski radny.

Co mówi art. 196 kodeksu karnego? „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” – czytamy.

W poniedziałek 31 sierpnia profilu „Polski Znak Bylejakości” nie było już na Twitterze.

