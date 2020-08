Kiedy będą zwroty za wycieczki kupione przed pandemią? Emilewicz komentuje

– Ten Fundusz Zwrotów został przyjęty przez Sejm, mamy nadzieję, że Senat będzie bardzo szybko procedował, tak że firmy turystyczne będą mogły zwracać środki turystom, klientom, którzy zakupili wycieczki jeszcze przed pandemią. Mamy nadzieję, że to nastąpi na przełomie września i października – mówiła Emilewicz. Wicepremier zaznaczyła, że największe spadki w sektorze turystycznym w II kwartale tego roku dotyczą szerokorozumianej branży gwarantującej bazę noclegową w Polsce, branży gastronomicznej. – Rząd niemiecki już teraz udziela wsparcia firmom turystycznym, udzielającym zwrotów na podobnych zasadach; to podobne rozwiązanie, jak to, które my przyjęliśmy w naszej ustawie – mówiła.

Jak otrzymać zwrot pieniędzy za wycieczkę?

W połowie sierpnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która ma wprowadzić kolejne rozwiązania mające pomóc turystyce w dobie koronawirusa. Jej najważniejszy element to kwestia rekompensat za opłacone i nieodbyte imprezy turystyczne. Zgodnie z nowymi przepisami, organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego(UFG) wniosek o udzielenie wypłaty. Będzie on musiał do wniosku dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci. Z ustawy wynika również, że wniosek do UFG będzie składał też podróżny, który ubiega się o rekompensatę.

Według nowych rozwiązań UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać maksymalnie do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia. Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa, czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Emilewicz wyraziła nadzieję, że w wypoczynku weekendowym, międzysezonowym, na którym zależało branży turystycznej – znajdującej się w trudnej sytuacji z powodu pandemii – pomoże także bon turystyczny. Chodzi, jak wyjaśniła, o trudny okres między wakacjami a feriami. – Mam nadzieję, że i w tym okresie bon turystyczny, który wsparł przede wszystkim rodziny i dzieci, będzie sprzyjał branży – wskazała. Przypomniała, że zarejestrowanych beneficjentów bonu, z którego można korzystać do marca 2022 r., jest ponad 2 mln, a zrealizowanych płatności – ponad 200 mln zł. – 1 sierpnia pierwsze płatności były przez beneficjentów realizowane, a to oznacza, że mieliśmy już ponad 16 tys. podmiotów gospodarczych, u których możemy bon realizować – dodała wicepremier.

autor: Magdalena Jarco