Prezydent Andrzej Duda: II wojna światowa wybuchła przeciw Polsce

– To miejsce jest symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny; ostrzeżeniem, aby takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły – mówił na Westerplatte prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

– II wojna światowa wybuchła przeciw Polsce na skutek ataku hitlerowskich Niemiec na nasz kraj – rozpoczął swoje przemówienie prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że można mówić o tym, że wojna rozpoczęła się w kilku miejscach, ale zaznaczył, że szczególnie znamienne są dwa – Westerplatte i Wieluń. – Tam niemieccy lotnicy barbarzyńsko zrzucili bomby na śpiące miasto, mordując ludzi – podkreślił Andrzej Duda. Zaznaczył, że dziś państwo polskie oddaje hołd wszystkim, którzy zginęli. Westerplatte. Uroczystości państwowe Prezydent zaznaczył, że pojawił się na Westerplatte m.in. dlatego, że uroczystość organizowana jest przez władze państwowe, a jej głównym gospodarzem jest Minister Obrony Narodowej. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych pięknych obchodów – mówił, dziękując poza szefostwem MON także przedstawicielom Muzeum II Wojny Światowej, żołnierzom, harcerzom i wolontariuszom. Andrzej Duda podkreślił, że przed przemówieniem wręczył noty identyfikacyjne rodzinom kilku żołnierzy, obrońców Westerplatte, których szczątki zostały odnalezione w trakcie prowadzonych w 2019 roku w tym miejscu prac archeologicznych. Uroczystości na Westerplatte. Wręczenie not identyfikacyjnych Główną uroczystość poprzedziła ceremonia złożenia kwiatów na Cmentarzu Obrońców Westerplatte oraz zapalenie zniczy w miejscu ekshumacji szczątków żołnierzy polskich poległych na Westerplatte. Prezydent wręczył wcześniej noty identyfikacyjne rodzinom pięciu żołnierzy, których szczątki zostały odnalezione w trakcie prac archeologicznych. Andrzej Duda rozmawiał z archeologami pracującymi przy odkryciach.

Westerplatte. Uroczystości z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej Galeria: