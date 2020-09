Mateusz Morawiecki w Wieluniu: Tu objawił się barbarzyński zamysł Niemców

– Noc jest najczarniejsza przed świtem. Stajemy tutaj przed świtem tak jak oni. Myślimy o tych, którzy wtedy wchodzili w ponad pięć lat wojny. Tak jak oni wypatrujemy świtu. Oni na ten świt musieli czekać długo – w biedzie i głodzie – powiedział Mateusz Morawiecki, który przemawiał podczas uroczystości zorganizowanych z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. – Historycy pytają, dlaczego Wieluń? Dlaczego to bezbronne miasto? Bomby zabiły ponad 1000 osób. Trudno odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Tu objawił się barbarzyński zamysł Niemców – ludobójstwo i eksterminacja – kontynuował premier polskiego rządu.

Mateusz Morawiecki: Ta wojna była o wszystko

W dalszej części przemówienia Mateusz Morawiecki oddał hołd osobom, które zginęły. – 1 września 1939 roku zakończył życie wielu niewinnych ludzi. Moja mama przyjeżdżała tu na wakacje. W 1939 miała 9 lat – bawiła się aż całun śmierci to przykrył. To była wojna totalitarna, rozpętana przez zbrodnicze, ludobójcze reżimy – stwierdził premier. Polityk podkreślił także, że „jesteśmy strażnikami prawdy, która jest dzisiaj zakłamywana”. – Ta wojna była o wszystko – o ocalenie Europy, o ocalenie świata i również Niemców, bo ich życie byłoby życiem barbarzyńców bez wolności – powiedział. Premier przywołał także słowa Lecha Kaczyńskiego. – 11 lat temu Lech Kaczyński powiedział, że imperializmowi trzeba stawiać tamę. Zachód popełnił błąd. Tego błędu nigdy więcej nie można popełniać bo może dojść do wielu tragedii – przestrzegał.

„Nigdy więcej nazizmu i komunizmu. Nigdy więcej wojny”

Mateusz Morawiecki mówił także o zobowiązaniach, których musimy dotrzymać. – Dzisiaj w Wieluniu jesteśmy zobowiązani, żeby powiedzieć: nigdy więcej nazizmu i komunizmu. Nigdy więcej wojny. Mamy obowiązek przechowywać tę pamięć i pamiętać o przeszłych pokoleniach. To musi być drogowskazem na przyszłość – kontynuował polityk. – Niedługo nad Wieluniem nadejdzie świt. Czekamy na pierwsze promienie słońca. Niech ta nadzieja zakiełkuje w naszych sercach i da nam Polskę suwerenną, czystą i sprawiedliwą. Polskę, o której marzyli nasi przodkowie – naszą ojczyznę i nadzieję – zakończył premier.

Prezydent Andrzej Duda: II wojna światowa wybuchła przeciw Polsce