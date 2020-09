Prezydent na Westerplatte: Szczątki żołnierzy leżały w miejscu, które było zaśmiecone i zachwaszczone

Prezydent Andrzej Duda uczcił 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej na gdańskim Westerplatte. W trakcie przemówienia zaznaczył, że pojawił się w tym miejscu m.in. dlatego, że uroczystość organizowana jest przez władze państwowe, a jej głównym gospodarzem jest Minister Obrony Narodowej. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych pięknych obchodów – mówił, dziękując poza szefostwem MON także przedstawicielom Muzeum II Wojny Światowej, żołnierzom, harcerzom i wolontariuszom.

Prezydent: Zaśmiecone miejsce, gdzie leżały szczątki bohaterów

Prezydent przywołał rozmowę z archeologami, którzy odnaleźli szczątki dziewięciu żołnierzy poległych na Westerplatte. – Z bólem mówili mi, że miejsce, w którym odnaleźli zwłoki bohaterów, naszych żołnierzy, resztki ich doczesnych szczątków, było zaśmiecone, zanieczyszczone, zachwaszczone – mówił Duda. Dodał, że ma nadzieję, że w związku z tym, że Westerplatte zostało przekazane w zarząd Muzeum II Wojny Światowej, to miejsce będzie „godne, piękne, odwiedzane przez młodzież”.

Andrzej Duda zapowiedział, że w ciągu dwóch najbliższych lat ma powstać odnowiony cmentarz, na którym zostaną pochowane szczątki ekshumowanych żołnierzy. Dodał, że w ten sposób tworzona jest „Polska taka, jaką powinna być; która potrafi uczcić swoich bohaterów, oddać im hołd”.

Westerplatte. Państwowe obchody

Tegoroczne obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte zorganizowało Wojsko Polskie. Uroczystość miała charakter państwowy. To inaczej niż w poprzednich latach, kiedy to gospodarzem obchodów było miasto Gdańsk i harcerze. Wiązało się to m.in. z odmową zgody na przemówienie prezydent Aleksandry Dulkiewicz.

