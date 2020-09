Został pobity, bo stanął w obronie osób LGBT? Prezydent Sosnowca opublikował drastyczne zdjęcie

„Na zdjęciu widzicie Kubę, który stanął w obronie pasażerów autobusu linii nocnej z Katowic do Sosnowca. Dlaczego to zrobił? Jeden z mężczyzn obrażał te osoby na tle homofobicznym. Kuba »w zamian za to« dostał kilka ciosów w twarz i stracił przytomność. Sprawą już się zajęliśmy” – napisał Arkadiusz Chęciński na Facebooku, udostępniając zdjęcie mężczyzny z podbitym okiem.

Prezydent Sosnowca przekazał, że autobus nie należał do PKM Sosnowiec, a na zlecenie ZTM kurs realizował prywatny przewoźnik. Chęciński dodał, że na obecnym etapie sprawdzane są nagrania z monitoringu miejskiego i zwrócił się o pomoc do internautów. „Być może byliście świadkami zdarzenia albo jesteście w stanie zidentyfikować napastników. Proszę Was o kontakt z sosnowiecką policją” – zaapelował Arkadiusz Chęciński w mediach społecznościowych.

Prezydent Sosnowca post opublikował w poniedziałek 31 sierpnia, a do chwili publikacji tekstu został udostępniony ponad 1,2 tys. razy. Użytkownicy mediów społecznościowych zamieścili także prawie 500 komentarzy i zostawili ponad 1,1 tys. reakcji.

