Zjadany żywcem przez pchły, odwodniony i zagłodzony. Pies konał na oczach właścicieli

Zgłoszenie o psie nadeszło w sobotnie popołudnie, kiedy to kobieta odwiedzająca jedną z wsi na terenie województwa opolskiego przypadkiem znalazła tam skrajnie zaniedbane zwierzę. „Pies, który w tym kojcu żył od dawna – nawet się nie ruszał, zjadany żywcem przez pchły i pasożyty, odwodniony, zagłodzony, samotny czekał w bólu już tylko na śmierć. Gdy zapytaliśmy co dzieje się z psem, usłyszeliśmy, że tak leży i nie je od 2 miesięcy, bo jest stary” – relacjonowali wolontariusze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we wpisie na Facebooku.

Zbiórka na leczenie Baltazara

Czworonóg otrzymał imię Baltazar oznaczające „niech Bóg zachowa jego życie” . „Baltazar jest bardzo słaby, nie wstaje, nie podnosi się. Nie wiemy co będzie jutro, ale wiemy, że musimy zrobić wszystko, by Baltazar jeszcze zamachał do nas ogonem. W sprawie będziemy oczywiście składali zawiadomienie” – czytamy.