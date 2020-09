Trzy kobiety pokłóciły się na ulicy. Jedna z nich ugodziła nożem 15-letniego syna znajomej

Policja przekazała, że do zdarzenia doszło w ostatnią środę rano. To właśnie wtedy na rogu ulic Jagielońskiej i Londzina w Zabrzu doszło do kłótni trzech kobiet. W trakcie awantury jedna z nich ugodziła nożem 15-letniego syna znajomej, który z raną klatki piersiowej został przewieziony do szpitala. Nastolatek przeszedł już operację, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Z ustaleń śledczych wynika, że 28 latka już od dłuższego czasu była skonfliktowana z matką nastolatka. Ma na swoim koncie także przestępstwa z użyciem przemocy, a zebrane dowody w sprawie awantury z ubiegłej środy pozwoliły postawić jej zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi jej za to co najmniej osiem lat więzienia. Prokurator zawnioskował już o tymczasowy areszt dla kobiety, do czego przychylił się sąd. Tym samym 28-latka najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Czytaj także:

Bohater filmu „Hotel Rwanda” aresztowany. Paul Rusesabagina oskarżony o terroryzm