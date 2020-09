Hołownia napisał o „nazistowskich kulach”, internauci skrytykowali. „To byli Niemcy”

„Pamięć pierwszego września nie jest własnością PiS. Nazistowskie kule nie rozróżniały, czy ktoś jest lewicowy, czy prawicowy. Wierzący, czy niewierzący. Poglądy nie miały znaczenia, mordowano jak leci. Wyciągnijmy z tego wreszcie wnioski. Albo będziemy razem, albo nas nie będzie” – napisał Szymon Hołownia na Twitterze, a jego wpis doczekał się już ponad 850 komentarzy.

Hołownia skrytykowany

Internauci zwrócili uwagę na to, że były kandydat na prezydenta napisał o „nazistowskich", a nie niemieckich kulach. „Szymuś ale wiesz o tym że to nie naziści, ale Niemcy strzelali? Nie było wtedy faszystów, byli Niemcy. To oni weszli w granice Polski i strzelali do wszystkich. Kradli co się dało. I palili nasze domy. To byli Niemcy!” – napisał jeden z użytkowników. „Panie Hołownia jak brzmi język nazistowski, gdzie była stolica tego kosmicznego ludu i jakie tereny zajmował?” – dopytywał ktoś inny. Podobnych wpisów jest więcej, a wiele z nich nie nadaje się do publikacji ze względu na wulgarne słownictwo.