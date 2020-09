Szokujące odkrycie w mieszkaniu. Policjanci znaleźli czterometrowe pytony i anakondy

„Dzisiaj znowu pomagamy, tym razem policji poznańskiej. Zabezpieczyliśmy potężne węże, m. in. pytony i anakondy, w jednym z osiedlowych mieszkań.Zawsze po jasnej stronie mocy, zawsze pomagając egzotycznym i dzikim zwierzętom w potrzebie" – przekazało w poniedziałek poznańskie zoo, dodając zdjęcia egzotycznych węży. Więcej szczegółów w sprawie podała poznańska „Wyborcza”.

Policjanci otrzymali ostatnio informację, że w jednym z mieszkań na poznańskim osiedlu Lecha znajduje się broń, której właściciel nie ma uprawnień do posiadania jej. Interweniujący na miejscu funkcjonariusze znaleźli przy okazji kilka węże, w tym dwa pytony ciemnoskóre, które miały po około cztery metry długości. Oprócz tego na terenie mieszkania żyły inne egzotyczne gady, w tym dwie pochodzące z Ameryki Południowej anakondy oraz waran pustynny, a także płazy i ślimaki.

Zwierzęta trafiły już do zoo i póki co nie wiadomo, jaki będzie ich dalszy los. Pewne jest jedno – węże były trzymane w złych warunkach. Ich właściciel najwyraźniej rzadko sprzątał, o czym świadczą liczne odchody i wylinki, a anakondy i pytony nie miały także dostępu do lamp.