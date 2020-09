Nowe informacje ws. awarii kolektora do Czajki.„Inne kraje mogą domagać się rekompensaty”

Rafał Trzaskowski poinformował, że spółka MPWiK poniesie koszty związane z postawienim mostu pontonowego na Wiśle, na którym zostanie ułożony tymczasowy rurociąg transportujący ścieki. Jak dodał prezydent Warszawy, w zeszłym roku – przy podobnej awarii – koszt ustawienia przeprawy wyniósł 40 mln złotych. – Zwróciłem się za pośrednictwem ministra Dworczyka do premiera o pomoc. Ustalenia są takie, że most pontonowy zostanie postawiony przez wojsko, natomiast cała reszta ma spoczywać na nas i rządzący powiedzieli, że oczywiście nam pomogą, jeżeli chodzi o ekspertyzy, natomiast tym razem proszą nas o nadzór i wykonanie tego wszystkiego poza samym mostem, który zostanie postawiony przez wojsko i również o poniesienie kosztów – podkreślił. Prezydent stolicy dodał, że w tej chwili miastu zależy przede wszystkim na tym, żeby bardzo szybko doprowadzić do rozwiązania awaryjnego, czyli przecisku pod Wisłą. – Wygląda na to, że będziemy to w stanie zrobić w ciągu kilku miesięcy – zadeklarował.

Pytany o przyczyny awarii, Rafał Trzaskowski stwierdził, że nie chce w tej sprawie spekulować. – To tak skomplikowana awaria, gdzie sam nasz raport po pierwszej awarii pokazał, jak wiele czynników ją powodowało, od koncepcji, poprzez projekt, potem błędy wykonawcze – tłumaczył.

Policja w ratuszu i MPWiK

Rzeczniczka stołecznego ratusza poinformowała, że po godzinie 17 do stołecznego ratusza oraz siedziby MPWiK weszła policja. Funkcjonariusze zabezpieczali dokumentację związaną z awarią kolektora do Czajki. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. – Zostało wszczęte śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do prawidłowego nadzoru nad odbiorem ścieków oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach niebezpieczeństwa w postaci zagrożenia epidemiologicznego i zanieczyszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym – przekazała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka.

„Rząd odpowie za indolencję Trzaskowskiego”

Tymczasem Piotr Wawrzyk zwrócił uwagę na fakt, iż awaria kolektora stanowi nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale może negatywnie wpłynąć na współpracę z państwami nadbałtyckimi. – Niestety, Bałtyk jest niewielkim morzem, więc skutki mogą być mocno odczuwalne nie tylko przez Polskę, ale również przez inne państwa, jak chociażby Niemcy. Te kraje mogą domagać się rekompensaty. Ale ta kwestia dotyczy także Unii Europejskiej, która w końcu może zareagować, ponieważ ta sytuacja się powtarza. Jeśli okaże się, że Komisja Europejska zacznie domagać się efektów, to za indolencję i nieudolność prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, odpowiadać będzie nie on sam, ale polski rząd – stwierdził wiceszef MSZ w rozmowie z Onetem.