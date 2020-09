Możliwe zaostrzenie przepisów dotyczących wesel. Nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia

– Wszystko wskazuje, że mogą być dodatkowe obostrzenia dotyczące organizacji i liczebności wesel. Istnieje też możliwość doprecyzowania przepisów w zakresie rejestracji wesel, musi to być zapis ustawowy – powiedział rzecznik MZ mediom w Warszawie. – Czekamy na zebranie się parlamentu – Sejmu i Senatu. Przed zebraniem się obu izb nie możemy forsować takich przepisów prawa. Ale poważnie rozważamy wprowadzenie rejestracji gości weselnych – dodał.

Obecnie przepisy mówią, że na weselu może bawić się do 150 osób, w strefach żółtych – 100, a w czerwonych – 50. Pytany, kiedy zmiana prawa mogłaby nastąpić, rzecznik MZ przekazał, że jeśli obserwowane będą ogniska weselne, działania zostaną podjęte.

Strefy żółte i czerwone. Aktualizacja

Najprawdopodobniej w piątek rano Ministerstwo Zdrowia poinformuje z kolei o tym, w których powiatach obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia związane z koronawirusem.

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

Koronawirus w Polsce

Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 68 tys. 517 osób, a zmarło 2078 z nich. Resort podał w środę, że tzw. ogniska weselne wykryto w czterech województwach. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl