Stworzyła pielgrzymkową wersję „Despacito”. Teraz siostra Janina odchodzi z zakonu

„Nie tak szybko... Krok po kroku do Maryi nie tak szybko, Matka Boża będzie z tobą zawsze blisko, Gdy jej szczerze oddasz wszystko” – tak trzy lata temu śpiewała siostra Janina Kaczmarzyk, a nagranie z Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę zyskało w sieci kilka milionów wyświetleń. Zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP była nie tylko współautorką hitowej przeróbki, ale również kontynuowała solową karierę muzyczną.

„Do zobaczenia gdzieś, kiedyś”

Na kanale YouTube siostry Janiny pojawiały się covery piosenek jak i jej autorskie utwory. Z wpisu zamieszczonego w poniedziałek wynika jednak, że zakonnica podjęła poważne decyzje. „Zawsze podejmowałam każdy dzień patrząc na znaki i wydarzenia. Staram się je czytać i sprawiać, by moje postępowanie było odpowiedzią na to, co przeczytałam” – napisała we wpisie opublikowanym na Instagramie i Facebooku. Posty zniknęły później z profili społecznościowych, ale jeden z nich udostępnił portal Stacja7.

Zakonnica szczerze przyznała, że znalazła się pomiędzy światami, w których jest „wiele nietolerancji, schematów, szufladkowania, powierzchowności, osądów i wiele lęku przed czymś nowym, odmiennym” . „Wiara i muzyka pozostają na swoim miejscu we mnie, ale ja miejsce zmienić muszę” – dodała podkreślając, że nie będzie zamieszczała już więcej wpisów.