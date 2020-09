Awaria układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka”. Wody Polskie bezpłatnie przekażą Warszawie rury

„Aby przyspieszyć ratowanie Wisły i skrócić procedury urzędowe, minister Marek Gróbarczyk zaakceptował na wniosek prezesa Wód Polskich, który zwrócił się, by nieodpłatnie przekazać władzom miasta Warszawa rury używane w zeszłym roku jako rozwiązanie awaryjne” – czytamy we wpisie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na Twitterze.

Awaria w Warszawie. Jaki jest plan działania?

Przypomnijmy – w sobotę 29 sierpnia nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy zaczęły trafiać do Wisły w następstwie awarii układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka”. W środę 2 września odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem przedstawicieli ratusza, MPWiK, Wód Polskich, rządu i wojska. Jak informuje tvn24.pl, powołując się na słowa wiceprezydenta Warszawy Roberta Soszyńskiego, aby uporać się z awarią w Warszawie - najpierw powstanie most pontonowy z rurociągiem, którym nieczystości będą płynęły z lewej strony Wisły do oczyszczalni „Czajka”. Szacuje się, że budowa tymczasowego przesyłu ma zająć około czterech, pięciu tygodni.

W ciągu kilku kolejnych miesięcy zostaną wykonane przewierty pod rzeką i zamontowane zostaną w nich stalowe rury, które przejmą przesył ścieków i pozwolą na demontaż tymczasowego rurociągu na moście pontonowym – relacjonuje dalej tvn24.pl.

