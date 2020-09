Ojciec Rydzyk zaprasza na piknik Radia Maryja. „Wierzymy bardziej w wirusa czy w Chrystusa?”

Jak co roku od 12 lat, w pierwsza sobotę września w Toruniu odbędzie się piknik Radia Maryja „Dziękczynienie w naszej rodzinie”. Pojawiły się obawy, że wydarzeniu przeszkodzi epidemia koronawirusa. Jednak Ojciec Tadeusz Rydzyk zapewnia, że piknik się odbędzie.

„ Serdecznie zapraszamy i przypominam, zachowujmy wszystkie przepisy sanitarne w czasie COVID-19. Nie panikujmy, nie dajmy się zwieść propagandzie, że zarazić się można tylko w kościele ” – napisał dyrektor Radia Maryja w tekście skierowanym do słuchaczy. „ Musi być bardzo pobożny ten wirus, jak powiedział ks. bp pomocniczy ze Lwowa, że jest on akurat w kościele, a nie ma go gdzie indziej. Wierzymy bardziej w wirusa czy w Chrystusa? ” – pyta duchowny.

Program pikniku „12. Dziękczynienie w Naszej Rodzinie”

Wydarzenie rozpocznie się od 12:00 mszą świętą. O 13.30 w amfiteatrze przy sanktuarium zaplanowano koncert „Małej Armii Janosika”. Następnie o godz. 15:00, w otwartym na początku sierpnia Parku Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba” nastąpi odsłonięcie miejsca upamiętniającego bohaterów ukraińskich zamordowanych przez bandy OUN-UPA za ratowanie Polaków w czasie rzezi wołyńskiej.

Podczas Dziękczynienia będzie wystawiona żywność ekologiczna, polska kuchnia, będzie można nabyć np. kożuchy od górali. Będzie fundacja „Nasza Przyszłość” z bardzo dużą ofertą dobrych, pięknych książek dla całych rodzin od dzieci do najstarszych. Będą podstawowe porady medyczne z diabetologii i kardiologii.

W trakcie imprezy swoją ofertę zaprezentuje także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. „ Do jakich szkół idzie wasza młodzież, do jakich uczelni? Czy do tych neomarksistowskich? A neomarksizm panuje na wyższych uczelniach w Polsce ” – pisze Ojciec Rydzyk zapraszając chwaląc równocześnie ofertę uczelni należącej do zarządzanej przez niego fundacji „Lux Veritatis”.

„12. Dziękczynienie w Naszej Rodzinie” odbywa się pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i prezydent miasta Torunia Michała Zaleskiego.