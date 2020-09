Jerzy Mellibruda nie żyje. Specjalizował się w tematyce uzależnień od alkoholu

Informacja o śmierci Jerzego Mellibrudy pojawiła się na facebookowym profilu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Profesor, który w lipcu skończył 82 lata, nie tylko założył PARPA, ale przez wiele lat był jej dyrektorem. „Wszyscy zapamiętamy go przede wszystkim jako nauczyciela, mentora i człowieka, który inspirował tysiące ludzi do pracy w obszarze profilaktyki, terapii uzależnień i szeroko pojętego rozwiązywania problemów alkoholowych. Inspirował nas wszystkich” – czytamy we wpisie PARPA.

Kim był Jerzy Mellibruda?

Mellibruda nie tylko założył PARPA, ale również kierował Katedrą Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Popularyzował ideę Dorosłych Dzieci Alkoholików, czyli samopomocowych grup wsparcia oraz specjalizował się w psychoterapii uzależnień. Na swoim koncie miał publikacje takie jak „Poszukiwanie siebie”, „Alkohol i życie codzienne” czy „Ja – Ty – My: Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich” .

