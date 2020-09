Jerzy Mellibruda nie żyje. Specjalizował się w tematyce uzależnień od alkoholu

Informacja o śmierci Jerzego Mellibrudy pojawiła się na facebookowym profilu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Profesor, który w lipcu skończył 82 lata, nie tylko założył PARPA, ale przez wiele lat był jej dyrektorem. „Wszyscy zapamiętamy go przede wszystkim jako nauczyciela, mentora i człowieka, który inspirował tysiące ludzi do pracy w obszarze profilaktyki, terapii uzależnień i szeroko pojętego rozwiązywania problemów alkoholowych. Inspirował nas wszystkich” – czytamy we wpisie PARPA.

