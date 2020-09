Uwaga! TVN: 17-miesięczny Maks dostał zastrzyk i wyszedł ze szpitala. Zmarł dzień później

Kilka tygodni temu pani Maja i pan Mariusz wyjechali z małym Maksymilianem na wakacje nad Bałtykiem. Dla 17-miesięcznego chłopca był to pierwszy pobyt nad morzem.

– Wszystko mu się tam podobało – mówi Maja Mariusiak, matka Maksa. – Wakacje były takie jak sobie wymarzyliśmy. Przez te sześć dni Maksiu był bardzo szczęśliwy – dodaje Mariusz Panek, ojciec chłopca.

Ciężki oddech

Dwa dni przed końcem pobytu Maks źle się poczuł, dlatego zaniepokojeni jego stanem zdrowia rodzice postanowili skrócić pobyt. – Nagle stał się osowiały, miał gorączkę. Był nieswój, ospały i zaczął się ciężki oddech – mówi pan Mariusz. – Jak go dotykałam czułam pod ręką drganie, dygotanie – dodaje pani Maja. – Postanowiliśmy coś z tym zrobić, w pierwszej kolejności skontaktować się z lekarzem – opowiada ojciec chłopca.

Rodzice pojechali do szpitala w Pucku. Chcieli mieć pewność, że mogą bezpiecznie wracać z dzieckiem do domu. – Pani doktor kazała podmieść dziecku koszulkę. Trzy razy dotknęła dziecko stetoskopem. To było bardzo szybkie badanie. Powiedziała, że nie słyszy nic niepokojącego. Ale żeby mnie uspokoić zajrzy do gardła. Stwierdziła, że nie widzi żadnej infekcji, ani wirusowej, ani bakteryjnej. Dla mnie takie tłumaczenie było przekonujące. Zapytała, czy wyrażam zgodę na wykonanie zastrzyku, który ułatwi oddychanie Maksiowi. I zrobiliśmy ten zastrzyk. Chciałam zapytać panią doktor jeszcze, czy ma coś do przekazania, ale rozmawiała już przez telefon. I pani ratownik powiedziała, że możemy opuścić już placówkę – relacjonuje matka chłopca. Po kilku godzinach podróży cała rodzina położyła się spać.

– Maks spał z nami w łóżku. Cały czas ciężko oddychał. Przy oddechu był charakterystyczny dźwięk. Siadłem na boku łóżka, dziecko odwróciło się na prawy bok i nagle nastała cisza – mówi pan Mariusz.

– Pani doktor niesamowicie mnie uspokoiła. Uśpiła moją czujność jako matki. Mam żal, że nie zleciła dokładniejszych badań. Według nas pomoc została udzielona w sposób nierzetelny i brak diagnostyki doprowadził do tego, że Maksio umarł – uważa matka chłopca.

Sprawę badają teraz śledczy. – Prokuratura Rejonowa w Łańcucie wszczęła śledztwo ws. narażenia małoletniego Maksymiliana, w szpitalu w Pucku, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne spowodowanie śmierci. Rodzice w zeznaniach wskazali, że zgon dziecka nastąpił najprawdopodobniej w wyniku niewłaściwie udzielonej pomocy przez lekarza rodzinnego z poradni w Pucku – mówi Marek Jękot z Prokuratury Rejonowej w Łańcucie.

– Do ustalenia przyczyn zgonu niezbędne jest przeprowadzenie badań, szczególnie istotne znaczenie dla biegłego będą mieć wyniki badań histopatologicznych – dodaje Jękot.