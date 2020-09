Sukces #UwolnićOmara, rodzina już w Polsce. Można im pomóc, ruszyła zbiórka

Niedawno dobiegła końca wielomiesięczna batalia o sprowadzenie syryjskiego dziennikarza Omara Al-Halabiego i jego rodziny do Polski. Udało się to dzięki polskim dziennikarzom Karolinie Bacy-Pogorzelskiej i Piotrowi Czabanowi z TVN24, którzy już na początku tego roku byli bliscy sprowadzenia ich do Polski, a kropkę nad i postawili w ostatnich dniach. Rodzina otrzymała azyl polityczny w Polsce i zaczyna tu nowe życie.

Nagłośnienie akcji „Uwolnić Omara” i starania w polskim MSZ (pomógł m.in. ambasador RP w Ankarze Jakub Kumoch) zakończyły się szczęśliwie. Omar i jego rodzina bezpiecznie dotarli do Polski z Turcji, do której dostali się nielegalnie z Syrii. Rodzina Al-Halabich ma za sobą tragiczne przeżycia: Omar był torturowany, z kolei jedno z ich dzieci, kilkuletnia córka Souad, zginęła w ostrzale szkoły.

Choć historia ma swój szczęśliwy finał, Omarowi, jego żonie Assmie i dwóm synom potrzebna jest jeszcze pomoc. Ruszyła zbiórka, która pozwoli im stanąć na nogi nad Wisłą. Jak piszą Czaban i Baca-Pogorzelska:

Prosimy was o wsparcie codziennego utrzymania naszych Przyjaciół – jedzenia, ubrań, posiłków w żłobku i szkole oraz niektórych rachunków.