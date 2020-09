Rząd zajmie się kwestią ochrony zwierząt. „To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzie”

– Uważamy, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt – podkreślił na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wyraził także radość z powodu zaangażowania młodego pokolenia w tworzenie projektu ustawy zajmującego się wspomnianą kwestią. – Liczymy na poparcie ponadpartyjne. To nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia związana z tym wszystkim, co określa się jako humanitaryzm i z tym wszystkim, co odnosi się do ludzkiej dobroci, ludzkiej uczciwości, do tego żeby po prostu człowiek był dobry. To jest ustawa, którą poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie – ocenił polityk.

„Piątka dla zwierząt”

Duży wkład w powstanie projektu ustawy miała młodzieżówka PiS-u, a pięć podstawowych założeń nowych regulacji przedstawił przewodniczący Forum Młodych, Michał Moskal. Pierwszym aspektem jest „humanitarne traktowanie” polegające na zakazie hodowli zwierząt futerkowych oraz prowadzenia uboju rytualnego tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. PiS chce także kontroli społecznej ochrony zwierząt, co zakłada większe kompetencje przyznawane organizacjom społecznym oraz możliwość asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt.

W projekcie uwzględniono także wprowadzenie definicji kojca w polskim prawie, zakończenie procederu trzymania zwierząt w złych warunkach czy nadanie Inspekcji Weterynaryjnej prawa do nakładania mandatów. PiS chce także zmian w funkcjonowaniu schronisk. Na mocy nowych przepisów tylko jednostki gminne oraz organizacje pożytku publicznego chroniące zwierzęta zyskają możliwość prowadzenia takich ośrodków. Ich pracownicy oraz właściciele będą musieli wykazać dowody niekaralności oraz nieposzlakowanej opinii, a służby będą częściej przeprowadzały kontrole schronisk. Ostatnim aspektem „Piątki dla zwierząt” jest ograniczenie stosowania kolczatek oraz zakaz trzymania zwierząt na krótkiej uwięzi.