Wałęsa zdradził skąd czerpie „wiedzę” o UFO. Poleca film o „przesłaniu Ummitów”

Gdy w marcu zeszłego roku Lech Wałęsa snuł wywód o podboju Ziemi przez kosmitów, wielu słuchaczy nie mogło uwierzyć w to co słyszy. Mimo wielu krytycznych komentarzy, były prezydent nie wycofał się ze swoich słów. Oskarżał wręcz osoby krytykujące go, że z całego spotkania skupili się wyłącznie na kwestii UFO. – Ja mam swoje UFO, mój punkt widzenia, nie naukowy, nie książkowy, tylko mój. I ja go przy okazji pewnych zdarzeń jako moje UFO przedstawiłem – mówił były prezydent kilka dni po swoich pierwszych słowach o pozaziemskich cywilizacjach.

Wałęsa przyznał wtedy, że swoją „wiedzę” czerpie z YouTuba, ale nie podał konkretnej nazwy kanału. Teraz były prezydent postanowił polecić film o „przesłaniu Ummitów” na kanale „Tajemity”. „Warto zobaczyć” napisał na Facebooku zamieszczając link do filmu.

Sam film rzeczywiście przedstawia niewiarygodne teorie o kosmitach, którzy mieliby przybyć na Ziemię. To szósta część dłuższego cyklu o różnych cywilizacjach kosmicznych, które miałyby być obecne na naszej plancecie. „Jak doszło do spotkania z Ummitami? Skąd pochodzi ta kosmiczna rasa? Czy latające spodki to powszechny środek transportu w kosmosie? W jaki sposób Ummici przekazują nam ważne informacje?” – na takie pytania ma odpowiedzieć film polecany przez byłego prezydenta.

„Na innych galaktykach są trzy poziomy rozwoju intelektualnego”

24 marca 2019 roku Lech Wałęsa w trakcie spotkania w Krośnie snuł daleko idące wizje, rozpisując różne scenariusze na przyszłość. W jednej z nich dotarł do... podboju Ziemi przez kosmitów. Noblista wyjaśnił, że opiera się na wiadomościach z YouTube, choć nie zdradził wtedy, z jakich kanałów czerpie „wiedzę”.

– Mówią, że już pięć czy cztery razy była taka cywilizacja jak nasza i dochodziła do tego samego błędu co my teraz – nie potrafili się porozumieć. I ktoś podobny do Putina przycisnął im atom i spalił nas wszystkich. Albo jeszcze inaczej. Dokładali telefonów, dokładali telefonów i tak daleko zniszczyli przepływ, że rozpuścili nam krew i wszyscy jednocześnie zginęliśmy – snuł wizje Lech Wałęsa. Były prezydent poszedł jeszcze o krok dalej i przedstawił trzecią wersję.

– Na innych galaktykach są trzy poziomy rozwoju intelektualnego. My jesteśmy najniżsi. I wyższa cywilizacja przyjeżdża tymi UF-ami i innymi i przygląda się: co oni tu wyprawiają. Jak zagrozimy destabilizacją, Putinem, atomem, oni nam przeszkodzą, przetną na pół, Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie, przytrzymają nas 5 tys. lat. Przyślą nam Adama i Ewę i od nowa będziemy budować do tego samego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy – tłumaczył Lech Wałęsa.

– To też musimy brać pod uwagę – przestrzegał w Krośnie były prezydent. Czemu? – Ludzie różne rzeczy znajdują, wykopują, w kamieniu... piramidy choćby. No nie wiemy, skąd to się wzięło – dywagował Wałęsa. W związku z tym musimy założyć wszystko – podsumował.