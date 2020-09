TVP Info ostro krytykowało prof. Simona. Sprawę zbadała KRRiT, ale nie podejmie dalszych działań

14 kwietnia w portalu internetowym TVP Info pojawił się materiał krytykujący prof. Krzysztofa Simona zatytułowany „Prof. Simon neguje zakaz wypowiedzi. 31.01 ogłosił, że leci do Indii i „nic go to specjalnie nie obchodzi””. Prof. Simon publicznie krytykował stan przygotowania polskich placówek do epidemii koronawirusa i niektóre ograniczenia wprowadzone przez władzę. TVP zarzucało lekarzowi, że kilka miesięcy wcześniej sam twierdził, że nie ma zagrożenia epidemią koronawirusa.

Na program zareagowali lekarze, którzy zarzucili TVP zmanipulowanie wypowiedzi prof. Simona. Wątpliwości lekarzy podzielił Rzecznik Praw Obywatelskich, który jeszcze w kwietniu poprosił o interwencję w tej sprawie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego.

Odpowiedź RPO otrzymał 8 września.

KRRiT przyjmuje argumenty TVP

KRRiT poinformowała Rzecznika, że w tej sprawie zostało przeprowadzone postepowanie wyjaśniające. Po analizie wyjaśnień udzielonych przez TVP KRRiT przyjęła przedstawioną przez nadawcę argumentację.

„KRRiT nie będzie w tej sprawie podejmowała dodatkowych działań” – poinformował przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski.