„Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny”. Internauci kpią z billboardu cytując kolejne biblijne przepisy

Słowa „Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego” to cytat ze Starego Testamentu, a dokładnie werset 5 w 22 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Zdjęcie kontrowersyjnego billboardu opublikowała na Twitterze Joanna Gierzyńska. Warszawska działaczka Partii Razem.

Można się domyślać, że celem autorów plakatu było wpisanie się w obecna dyskusje na temat praw środowisk LGBT, również w kontekście głośnej sprawy zwolnienia pracownika sklepu Ikea za cytowanie na firmowym forum cytatów z Biblii mówiących o karaniu śmiercią homoseksualistów.

Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że samo Pismo Święte w przekładzie Biblii Tysiąclecia w przypisie do tego wersetu o ubiorze kobiet i mężczyzn jasno wskazuje, że odnosi się on do zmiany ubrania ze względu na kulty pogańskie lub magię.

„Zrobisz sobie frędzle na czterech rogach płaszcza”

Internauci natychmiast zaczęli też przypominać przepisy z sąsiednich wersów i rozdziałów, udowadniając, że wiele z nich interpretowanych dosłownie zupełnie nie pasuje do współczesności.

Kto odpowiada za kontrowersyjny billboard?

Na plakacie obok biblijnego cytatu zamieszczono logo Rot Marszu Niepodległości. To stowarzyszenie, którego prezesem jest Robert Bąkiewicz, organizator Marszów Niepodległości oraz były lidera ONR.

Na swoim Facebooku organizacja zamieściła tez kolejny bilbord z cytatem z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, co sugeruje, że plakatów z biblijnymi cytatami powieszono w Warszawie o wiele więcej.

„Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie” – czytamy na kolejnym billboardzie.

