Morawiecki przekazał Cichanouskiej klucze do willi. „Siedziba dla wolnych Białorusinów”

Willa Rotsteinów mieści się przy ulicy Krynicznej 6 w Warszawie. Budynek mający 600 m kw. powstał w 1936 roku, a później był siedzibą m.in. ambasadorów Francji i Tunezji. Od trzech lat widnieje w rejestrze zabytków i jest określany mianem „perły modernizmu”. Teraz będzie to siedziba Domu Białoruskiego, o czym w trakcie spotkania ze Swiatłaną Cichanouską poinformował Mateusz Morawiecki. – Przekazujemy klucze do Domu Białoruskiego, do tej siedziby dla wolnych Białorusinów w Warszawie, by dbali by ta walka o suwerenność, demokrację, zakończyła się sukcesem – to dar narodu polskiego dla narodu białoruskiego – powiedział premier.

Wizyta w Domu Białoruskim

Dom Białoruski powstał po tym, jak w grudniu 2010 roku tysiące Białorusinów brało udział w protestach ulicznych, sprzeciwiając się fałszerstwom wyborczym. Później przedstawiciele białoruskich ruchów demokratycznych wyjechali do Polski, tworząc w stolicy naszego kraju właśnie Dom Białoruski, czyli „placówkę służącą wsparciu działalności demokratycznej na Białorusi, pełniącą jednocześnie funkcję centrum informacyjnego” . Aktualnie siedziba organizacji mieści się w niewielkim lokalu przy ulicy Wiejskiej, gdzie w środę pojawili się Morawiecki i Cichanouska.

Premier podczas spotkania z mniejszością białoruską podkreślił, że nasz kraj jest „otwartym domem dla wszystkich Białorusinów, którzy potrzebują pomocy” . – W ramach naszego programu Solidarni z Białorusią staramy się wspierać ten białoruski głos wolności – dodawał. Szef rządu argumentował, że Polacy pomagają w przekazywaniu prawdziwych informacji o sytuacji w kraju naszych wschodnich sąsiadów. – Walczymy, by ta sprawa była ciągle obecna na arenie międzynarodowej, we wszystkich demokratycznych państwach świata – dodawał.

Morawiecki zadeklarował również pomoc dla wszystkich osób bitych oraz torturowanych przez białoruskie służby. – Jak słyszymy śpiewane przez Białorusinów „Mury” Jacka Kaczmarskiego to przypominamy sobie nasze doświadczenia walki o wolność. Te wyrazy solidarności przekazujemy narodowi białoruskiemu – podkreślił.