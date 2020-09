Prezydent Świdnicy o „niegodziwym” atakowaniu Trzaskowskiego. „Awarie dotykają nas często”

Część polityków opozycji winą za kolejną awarię systemu przesyłowego obarcza Rafała Trzaskowskiego, który bronił się m.in. w wywiadzie opublikowanym na początku września w „Rzeczpospolitej”. – Cały czas sprzątamy po wszystkich poprzednikach, którzy podjęli mnóstwo błędnych decyzji. Najpierw była kontrowersyjna koncepcja w 1998 roku, potwierdzona w 2005. W 2006 roku zdecydowano o tym, by puścić dwie nitki przesyłu w jednym tunelu, a nie w dwóch osobnych tunelach, jak zakładał pierwotny projekt – argumentował prezydent miasta.

W obronie polityka stanęła Beata Moskal-Słaniewska stwierdzając, że „atakowanie Rafała Trzaskowskiego przez polityków opozycji jest nie tylko niemądre, jest także niegodziwe” . „Samorządowiec wie, że awarie i zdarzenia losowe dotykają nas często w wyniku błędów sprzed lat” – dodała prezydent Świdnicy.

Awaria systemu przesyłowego i budowa mostu

Przypomnijmy, o awarii kolektora poinformował w sobotę 29 sierpnia prezydent stolicy. O tym, że w Warszawie ścieki ponownie trafiają do Wisły, pisał też wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a także zastępca ministra koordynatora ds. służb specjalnych, Maciej Wąsik. Tweetował jeszcze przed Trzaskowskim: „Dziś od godziny 14 Warszawa znów zrzuca ścieki do Wisły. Awaria Czajki. Ponowna”.

Włodarz Warszawy poprosił o pomoc rząd, a po kilku dniach stało się jasne, że wojsko zbuduje most pontonowy. – Tak jak rok temu, tak i teraz Wojsko Polskie ułoży most pontonowy, na którym zostanie położona rura, którą będą toczone nieczystości do oczyszczalni ścieków Czajka – mówił na konferencji prasowej szef MON Mariusz Błaszczak. Transport koniecznych elementów rozpoczęto we wtorek 8 września. „Do końca dnia zmontowano 1,5 km rur i wykonano ponad 140 zgrzewów” – przekazało we wtorek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Budowę mostu zakończono w środę 9 września, co potwierdził na Twitterze Błaszczak. „Dziękuję za profesjonalizm żołnierzom Wojska Polskiego z 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu i 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. Udowodniliście, że jesteście świetnie wyszkoleni i że zawsze można na Was liczyć " – napisał minister.

